Caso foi julgado no Tribunal da Coroa de LiverpoolReprodução / Google Street View

Publicado 15/10/2025 08:05

Um adolescente está sendo acusado de esfaquear um casal de jovens em um ponto de ônibus em Liverpool, Inglaterra. Ele teria golpeado o garoto, 15 anos, 11 vezes, e em seguida, acertado a menina no peito enquanto ela tentava separá-los. O julgamento começou nesta terça-feira (14), de acordo com o jornal "Echo".

O júri assistiu imagens das câmeras de segurança da região no último dia 30 de abril. Os vídeos mostram que o réu e um amigo dele se aproximaram do local em que as vítimas aguardavam um ônibus. O rapaz, então, pegou uma garrafa no chão e confrontou a dupla, gritando: "O quê? O quê?".

Em meio à tensão, o acusado, que na época da briga tinha 14 anos, se aproximou do jovem por um ponto cego, sacou a arma branca da cintura e o esfaqueou. "Ao todo, ele desferiu 11 golpes de faca [no garoto]. Durante o ataque, [a namorada do garoto] interveio e se colocou entre os dois. Ele a esfaqueou uma vez", explicou o promotor Arthur Gibson.

O casal sofreu ferimentos graves. Ambos foram levados ao Hospital Infantil Alder Hey e se recuperaram das lesões.

Conforme relatos, o caso aconteceu por causa de uma briga cerca de 25 minutos antes do ataque. Na ocasião, o jovem ferido teria atirado uma barra de metal em um amigo do acusado, deixando-o hospitalizado com um corte na testa. Isso aconteceu depois que outro menino do grupo rival supostamente "sacou uma arma da calça", o que, segundo o promotor Gibson, foi "o catalisador que levou ao incidente final".

"O réu admitiu ter esfaqueado [o garoto e a menina, de 14 anos] e reconheceu que agiu de forma ilegal. Ele afirma, porém, que só pretendia causar ferimentos graves a ele e não matá-lo. Diz que foi apenas imprudente ao golpear [a menina] e não teve a intenção de feri-la gravemente. A acusação não aceita isso", destacou Gibson.

"Dizemos que ele tentou matar [o garoto]. Que o ataque foi premeditado. Ele se armou com uma faca. Ele o esfaqueou repetidamente, não uma ou duas vezes, nem três ou quatro, mas 11 vezes".

O julgamento, que acontece no Tribunal da Coroa de Liverpool, deve durar cerca de uma semana.