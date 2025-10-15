Caso foi julgado no Tribunal da Coroa de LiverpoolReprodução / Google Street View
Adolescente é acusado de esfaquear casal de jovens mais de 10 vezes na Inglaterra
Vítimas foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital, mas se recuperaram
Hamas diz ter entregue todos os reféns vivos; escombros atrasam a devolução de corpos
Grupo terrorista diz ter cumprido o que foi acordado no cessar-fogo com Israel
EUA analisam viabilidade de ataques em terra contra cartéis de drogas na Venezuela, diz Trump
Republicano evitou responder à pergunta sobre uma suposta autorização para a CIA agir no país sul-americano
Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown
Determinação busca reduzir pressão política em meio à paralisação federal
Condado de Los Angeles declara estado de emergência por batidas do governo contra imigrantes
A região tem sido palco de confrontos entre agentes do ICE e manifestantes desde junho
Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe
Animal foi dado por um fiel dono de um haras na Polônia
Netanyahu retorna ao tribunal em julgamento por corrupção
Primeiro-ministro e sua mulher são acusados de aceitar R$ 1,4 milhão em bens de luxo em troca de favores políticos
