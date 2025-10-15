Trump elevou o tom de ameaça contra a VenezuelaAFP
EUA analisam viabilidade de ataques em terra contra cartéis de drogas na Venezuela, diz Trump
Republicano evitou responder à pergunta sobre uma suposta autorização para a CIA agir no país sul-americano
Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown
Determinação busca reduzir pressão política em meio à paralisação federal
Condado de Los Angeles declara estado de emergência por batidas do governo contra imigrantes
A região tem sido palco de confrontos entre agentes do ICE e manifestantes desde junho
Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe
Animal foi dado por um fiel dono de um haras na Polônia
Netanyahu retorna ao tribunal em julgamento por corrupção
Primeiro-ministro e sua mulher são acusados de aceitar R$ 1,4 milhão em bens de luxo em troca de favores políticos
Corpo de idoso morto há 15 anos é encontrado em apartamento na Espanha
Vizinhos achavam que homem estava em asilo, de acordo com a polícia local
