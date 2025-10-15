Polonês presenciou papa Leão XIV com cavalo puro-sangue árabe - AFP

Publicado 15/10/2025 12:20

O papa Leão XIV, amante da equitação, recebeu nesta quarta-feira (15) um cavalo puro-sangue, um presente inusitado de um fiel proprietário de um haras na Polônia, anunciou o Vaticano.

O fiel presenteou o papa com este cavalo de 12 anos de idade, batizado como Proton, para que fosse leiloado com fins beneficentes, informou o serviço de imprensa do Vaticano.

As imagens divulgadas pelo Vaticano mostram o líder da Igreja Católica caminhando ao lado do cavalo de pelagem clara, segurando-o pelas rédeas, visivelmente à vontade, antes de posar ao seu lado durante sua audiência geral no Vaticano.

Antes de ser eleito papa, Robert Francis Prevost costumava montar a cavalo regularmente no Peru, onde foi missionário por cerca de 20 anos.

"Quando vi essas fotos do futuro papa montando a cavalo no Peru, tive a ideia de presenteá-lo com um magnífico cavalo árabe, digno, já que o branco está associado à batina papal", disse Andrzej Michalski, o fiel dono do haras, ao Vatican News. "O papa ficou encantado" com este presente, acrescentou.

Os papas recebem inúmeros presentes de fiéis ou celebridades, que frequentemente são leiloados com fins beneficentes.

Durante seus 12 anos de pontificado (2013-2025), o papa Francisco recebeu, entre outras coisas, dois burros e uma Lamborghini com as cores do Vaticano.