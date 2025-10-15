Polonês presenciou papa Leão XIV com cavalo puro-sangue árabeAFP
Papa Leão XIV é presenteado com cavalo puro-sangue árabe
Animal foi dado por um fiel dono de um haras na Polônia
Netanyahu retorna ao tribunal em julgamento por corrupção
Primeiro-ministro e sua mulher são acusados de aceitar R$ 1,4 milhão em bens de luxo em troca de favores políticos
Corpo de idoso morto há 15 anos é encontrado em apartamento na Espanha
Vizinhos achavam que homem estava em asilo, de acordo com a polícia local
Inundação de mina no sul da Venezuela deixa pelo menos 14 mortos
Vários mineiros participaram dos trabalhos de resgate
EUA revogam vistos de brasileiro e de outros cinco por comentários sobre morte de Charlie Kirk
Demais estrangeiros são da Argentina, Alemanha, México, Paraguai e África do Sul
Adolescente é acusado de esfaquear casal de jovens mais de 10 vezes na Inglaterra
Vítimas foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital, mas se recuperaram
