Netanyahu é acusado de corrupçãoMenahem Kahana / AFP
Netanyahu retorna ao tribunal em julgamento por corrupção
Primeiro-ministro e sua mulher são acusados de aceitar R$ 1,4 milhão em bens de luxo em troca de favores políticos
Corpo de idoso morto há 15 anos é encontrado em apartamento na Espanha
Vizinhos achavam que homem estava em asilo, de acordo com a polícia local
Inundação de mina no sul da Venezuela deixa pelo menos 14 mortos
Vários mineiros participaram dos trabalhos de resgate
EUA revogam vistos de brasileiro e de outros cinco por comentários sobre morte de Charlie Kirk
Demais estrangeiros são da Argentina, Alemanha, México, Paraguai e África do Sul
Adolescente é acusado de esfaquear casal de jovens mais de 10 vezes na Inglaterra
Vítimas foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital, mas se recuperaram
OpenAI permitirá conteúdo erótico no ChatGPT para adultos verificados
Métodos de confirmação de idade não foram divulgados
