Netanyahu é acusado de corrupçãoMenahem Kahana / AFP

Publicado 15/10/2025 12:01

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou ao tribunal de Tel Aviv nesta quarta-feira (15) para uma nova audiência sobre seu processo de corrupção, aberto em maio de 2020.

Netanyahu apareceu sorrindo, vestindo terno preto e gravata vermelha, cercado por vários ministros. A comitiva foi vaiada por um grupo de manifestantes ao chegar ao tribunal.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Parlamento israelense, na segunda-feira, um indulto para Netanyahu, acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em três casos distintos.

Esta nova audiência ocorre dois dias após a troca dos últimos reféns israelenses ainda vivos em Gaza por quase 2.000 prisioneiros palestinos, sob o cessar-fogo mediado por Washington.

Benjamin e sua esposa, Sara Netanyahu, são acusados de aceitar bens de luxo no valor de mais de 260.000 dólares (1,4 milhão de reais) de bilionários em troca de favores políticos.

Em outros dois casos, Netanyahu é acusado de tentar negociar uma cobertura mais favorável de dois veículos de comunicação israelenses.

Netanyahu sempre negou qualquer irregularidade e afirmou repetidamente ser vítima de uma conspiração política para afastá-lo do poder.

Durante seu mandato atual, que começou no final de 2022, Netanyahu propôs amplas reformas judiciais que, segundo seus rivais, buscavam enfraquecer o poder dos tribunais.

A tentativa gerou grandes protestos que se dissiparam com a eclosão da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.