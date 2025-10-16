Vídeo de execuções públicas em território palestino provocou reação dura do governo americanoAFP
Trump ameaça 'matar' membros do Hamas se execuções em Gaza não pararem
Declaração intensifica debate sobre proteção de civis e responsabilidade de grupos armados
Trump diz que conversa com Putin foi 'muito produtiva' e que ambos se encontrarão em Budapeste
Presidente americano afirma que sucesso diplomático no Oriente Médio pode ajudar em tratativas com Moscou
Igreja negligencia vítimas de abuso, afirma comissão do Vaticano
Quem sofre a violência também pode arcar com retaliações dentro da instituição
'Economia sem alma', diz papa sobre a morte de milhões de pessoas vítimas da fome
Problema registra nível recorde, de acordo com a ONU
Trump quer 'resolver a questão da Rússia' após cessar-fogo em Gaza
Presidente norte-americano intermedia negociações de trégua
Nestlé anuncia corte de 16 mil empregos para acelerar redução de custos
Apenas na área administrativa, 12 mil postos de trabalho serão extintos
