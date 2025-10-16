Trump foi figura importante no cessar-fogo entre Israel e HamasAFP

Estadão Conteúdo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em um jantar com apoiadores em Washington, na noite da quarta-feira (15), que seu foco agora é pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia, após alcançar a trégua entre Israel e o Hamas.
Segundo Trump, o objetivo é "resolver a questão da Rússia" e pressionar Moscou a negociar, o que pode incluir o fornecimento de mísseis Tomahawk a Kiev.
Trump vai se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na sexta-feira (17), em Washington. O encontro deve tratar de armas de longo alcance e novas sanções econômicas contra a Rússia.
Encerrar os conflitos em Gaza e na Ucrânia é uma das principais promessas de política externa do governo Trump, que vem pressionando aliados da Otan a reduzirem a compra de petróleo russo.