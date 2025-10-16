Companhia aérea Eva Air afirma que está prestando apoio à família da mulher - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 10:58 | Atualizado 16/10/2025 14:23

Uma comissária de bordo passou mal durante um voo entre Taiwan e Itália e morreu no hospital após ser supostamente obrigada por seu supervisor a continuar trabalhando, apontam denúncias.

O caso foi publicado pelo jornal "Daily Mail" nesta quinta-feira (16). De acordo com relatos, a empresa teria ignorado o estado de saúde da mulher e a forçado a continuar trabalhando em um trajeto que costuma durar cerca de 13 horas.

O episódio repercutiu e gerou protestos contra a Eva Air. Nesta semana, membros do sindicato dos comissários levaram flores brancas e cartazes ao Legislativo de Taipei, capital de Taiwan, enquanto gritavam: "A vida não tem preço; pedir licença não é crime".

Segundo a comissária de bordo Lee Yi-han, a empresa contabiliza licenças médicas como ausência, e as punições podem ser ainda mais severas se forem em feriados públicos, como o Ano Novo Lunar.

O Sindicato dos Comissários de Voo de Taoyuan exigiu uma investigação ampla sobre a morte. O caso aconteceu em setembro, mas repercutiu na imprensa local recentemente.

A Eva Air afirmou que recebeu a informação da morte da funcionária em 11 de outubro e está prestando apoio à família da vítima.