O presidente da Venezuela, Nicolás MaduroAFP
Vice-presidente da Venezuela nega suposta negociação com EUA para saída de Maduro
O jornal americano Miami Herald publicou que Delcy e seu irmão, Jorge Rodríguez, tentaram negociar com Washington a saída de Maduro em troca de permanecerem no poder
