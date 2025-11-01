Obama afirmou que Trump foca na questão da imigração para desviar a atenção dos problemas reais do paísAFP
Obama: todo dia, a Casa Branca 'nos presenteia com dose de ilegalidade, imprudência e maldade'
Ex-presidente fez pesadas críticas ao governo Trump
Cairo inaugura Grande Museu Egípcio com espetáculo faraônico
Construção do GEM levou 20 anos e custou mais de US$ 1 bilhão
Dois policiais são presos na França após acusação de estupro em tribunal
Agentes admitem ter mantido relações sexuais com a mulher, mas de forma consensual
O que o futuro reserva para o ex-príncipe Andrew?
Irmão do rei Charles III perdeu todos os títulos de nobreza
Controladora da Campari tem US$ 1,5 bi em ativos apreendidos pela polícia da Itália
Um juiz em Monza aprovou a medida, que as autoridades descrevem como cautelar
Nigéria reage após Trump declarar que cristãos do país enfrentam ameaça existencial
Presidente dos EUA disse que muçulmanos radicais são responsáveis por massacres
