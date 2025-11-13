Motorista alegou que o caminhão havia apresentado uma falha mecânica - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 13/11/2025 10:08

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas após serem atropeladas por um caminhão em um mercado ao ar livre na Coreia do Sul nesta quinta-feira (13). O acidente aconteceu na cidade de Bucheon, perto da capital Seul.



Segundo a polícia, um homem de 60 anos teria perdido o controle do veículo. Ainda de acordo com a forma, o homem, que não identificado, não estava sob a influência de álcool ou drogas.



De acordo com o depoimento de testemunhas, o veículo inicialmente deu marcha à ré por cerca de 28 metros antes de seguir em frente por 150 metros, atropelando pedestres. O motorista alegou que o caminhão havia apresentado uma falha mecânica.

