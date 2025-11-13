Motorista alegou que o caminhão havia apresentado uma falha mecânicaReprodução/ vídeo/ redes sociais
Segundo a polícia, um homem de 60 anos teria perdido o controle do veículo. Ainda de acordo com a forma, o homem, que não identificado, não estava sob a influência de álcool ou drogas.
De acordo com o depoimento de testemunhas, o veículo inicialmente deu marcha à ré por cerca de 28 metros antes de seguir em frente por 150 metros, atropelando pedestres. O motorista alegou que o caminhão havia apresentado uma falha mecânica.
Motorista perde o controle e atropela multidão com um caminhão na Coreia do Sul— Jornal O Dia (@jornalodia) November 13, 2025
Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/tJa47oSy0K
O caminhão ficou preso contra a fachada de uma loja, em meio a destroços, incluindo caixas tombadas, roupas e placas quebradas. A parte dianteira esquerda do caminhão ficou destruída e os vidros estilhaçados. As autoridades removeram o veículo do local para investigar o acidente.
