Hamas já libertou 20 reféns e prometeu devolver o corpo de outras 28 pessoasAFP
Israel recebe corpo de um dos quatro últimos reféns do Hamas
Caixão foi encaminhado pela Cruz Vermelha ao Exército
Estudo científico comprova: azeite mantém propriedades benéficas quando aquecido
Os ensaios físico-químicos monitoraram indicadores reconhecidos de qualidade e oxidação
Equipe de pesquisadores derruba mito de que avô de Hitler era judeu
Cientistas analisaram pedaço de tecido com sangue do ditador
Trump 'sabia sobre as garotas', segundo e-mail de Jeffrey Epstein
Documentos foram expostos por legisladores democratas
Rússia avança no sul da Ucrânia enquanto expande ataques na linha de frente
Tropas russas capturam assentamentos em Zaporizhzhia e intensificam ofensiva em Donetsk
A 'dor permanece', diz Macron 10 anos após os atentados de Paris
Ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico (EI)
