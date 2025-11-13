Produção da moeda de um centavo foi encerrada para cortar gastos - Reprodução / YouTube

Publicado 13/11/2025 10:18

Os Estados Unidos cunharam, nesta quarta-feira (12), sua última moeda de um centavo. O encerramento da produção do item é uma medida para cortar gastos, uma vez que ele perdeu sua relevância ao longo do tempo.

O último centavo foi feito na Filadélfia pelo tesoureiro dos Estados Unidos, Brandon Beach, que encerrou oficialmente os 232 anos de fabricação da moeda.

"Embora a produção geral termine hoje, o legado do centavo continua", ressaltou Kristie McNally, diretora interina da Casa da Moeda. Cerca de 300 bilhões de moedas desse valor estão em circulação atualmente no país.

Em fevereiro, o presidente Donald Trump pediu ao Departamento do Tesouro que encerrasse a produção de centavos, para reduzir os gastos do governo. "Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que, literalmente, custam para nós mais de dois centavos. É um desperdício total!", justificou na época o republicano, na plataforma Truth Social.

Inicialmente, as moedas de um centavo eram feitas de cobre puro. As atuais são menores e feitas de zinco revestido de cobre, o que lhes confere o tom rosado.

Na última década, o custo de fabricação de cada moeda aumentou de 1,42 para 3,69 centavos, informou a Casa da Moeda.