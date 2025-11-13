Prefeito de Londres experimenta quitutes brasileiros no Rio e causa polêmica com guaraná zero - Reprodução

Prefeito de Londres experimenta quitutes brasileiros no Rio e causa polêmica com guaraná zeroReprodução

Publicado 13/11/2025 21:59

Em visita ao Rio de Janeiro para a cúpula do C40, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, apareceu em um vídeo degustando petiscos típicos brasileiros. Bem-humorado, ele aprovou itens como pão de queijo, brigadeiro e biscoito de polvilho — mas não poupou críticas ao refrigerante de guaraná zero.



“Isso é bom, parece onion rings. Talvez eu troque os coquetéis de camarão por isso”, comentou após experimentar o biscoito de polvilho, em gravação divulgada nesta quinta-feira (13).



O brigadeiro também recebeu elogios: “Chocolate, boa textura. Você precisa de um lenço por perto ou de uma pia. É muito bom. Sabe o que ficaria ótimo? Uma xícara de chá.” O pão de queijo, por sua vez, foi comparado ao tradicional scone britânico. “É legal. Mas ficaria melhor com chá”, observou.



A reação mais dura ficou reservada ao guaraná zero. “É horrível. Desculpe, cara, não consigo fingir”, afirmou. Curiosamente, ele aprovou uma versão sem gás e adoçada com açúcar, que classificou como semelhante a chá.



Khan encerrou a degustação provando uma paçoca — e, fiel ao personagem, novamente sugeriu o acompanhamento de uma xícara de chá.



A publicação rapidamente atraiu comentários de brasileiros. Alguns internautas defenderam o guaraná, dizendo que a bebida ficaria melhor com gelo. Outros sentiram falta de clássicos como a coxinha. Assista: