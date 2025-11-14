Nave pousou no norte da MongóliaDivulgação / Estação Espacial da China
Astronautas chineses retornam à Terra após missão de mais de seis meses
Viagem de volta havia sido adiada depois da detecção de possível impacto de pequenos detritos espaciais
Primeira-ministra japonesa afirma que dorme apenas de duas a quatro horas por noite
Sanae Takaichi prega o trabalho intenso e chegou a marcar uma reunião com sua equipe às 3h
Vídeo: Prefeito de Londres causa polêmica ao experimentar quitutes brasileiros no Rio
Durante a cúpula do C40, Sadiq Khan provou clássicos do país, elogiou doces e salgados, mas rejeitou o refrigerante de baixa caloria
BBC pede desculpas a Trump por edição de discurso, mas diz que não houve difamação
Emissora afirmou que não tem planos de retransmitir documentário sobre o presidente dos EUA
Quem é o ministro de Meio Ambiente demitido durante a COP-30
De acordo com a imprensa da África do Sul, a demissão teria ocorrido a pedido do Aliança Democrática, que tem 12 ministérios no governo de Ramaphosa
EUA incluem grupos europeus antifascistas em lista de organizações terroristas
Inclusão na lista do governo americano faz com que membros desses movimentos não possam ingressar no país
