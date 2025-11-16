Presidente da Rússia, Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyAFP
Ucrânia está trabalhando em troca de prisioneiros com Rússia, afirma Zelensky
Acordo poderia levar de volta 1.200 ucranianos
Ucrânia está trabalhando em troca de prisioneiros com Rússia, afirma Zelensky
Acordo poderia levar de volta 1.200 ucranianos
Protesto contra governo de Claudia Sheinbaum deixa 120 feridos no México
Cerca de 20 pessoas foram detidas por crimes como roubo e lesões
Papa Leão XIV pede a líderes mundiais para atender pessoas marginalizadas
Neste domingo ocorreu o Jubileu dos Pobres, uma das diversas celebrações que compõem o ano santo e que atraem peregrinos de todo o mundo
Equador vota sobre volta de bases militares estrangeiras e nova Constituição
Presidente Daniel Noboa pretende endurecer sua luta contra o crime apoiado pelos Estados Unidos
Vídeo: Erupção de vulcão levanta coluna de cinzas e cancela voos no Japão
Não há registro de feridos ou de danos a edifícios
Estrela sul-coreana e mãe ficam feridas após imobilizar invasor durante tentativa de roubo
Cantora se tornou atriz e ficou famosa como integrante do trio Orange Caramel, que fazia parte do grupo feminino After School
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.