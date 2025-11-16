Estrela sul-coreana do k-pop Nana sofreu ferimentos e está se recuperando Reprodução/ internet
Estrela sul-coreana e mãe ficam feridas após imobilizar invasor durante tentativa de roubo
Cantora se tornou atriz e ficou famosa como integrante do trio Orange Caramel, que fazia parte do grupo feminino After School
Rússia reivindica controle de mais duas cidades no sul da Ucrânia
Negociações de paz entre Kiev e Moscou estão estagnadas
Urnas abrem no Chile para eleições presidenciais neste domingo
Pesquisas indicam que um dos três nomes da direita deve enfrentar a governista Jeannette Jara em um provável segundo turno
Papa recebe estrelas do cinema no Vaticano e ganha camisa de basquete de Spike Lee
Pontífice descreveu a sétima arte como um 'laboratório de esperança'
Vídeo! Explosão em complexo industrial na Argentina deixa ao menos 24 feridos
Cerca de 20 equipes de bombeiros foram acionadas para conter as chamas
Ministério da Saúde de Gaza afirma que Israel devolveu corpos de 15 palestinos
Medida faz parte do acordo de cessar-fogo
