Ao menos cinco empresas foram atingidas pelas chamas; uma delas foi completamente reduzida a cinzas. A explosão aconteceu em local próximo ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, o maior terminal internacional aéreo da Argentina.
Uma das rodovias que dão acesso ao local foi fechada por precaução, enquanto cerca de 20 equipes de bombeiros trabalhavam na área.
Segundo o portal Infobae, entre os feridos estão duas pessoas que moram próximo ao local do incidente: um homem que sofreu um ataque cardíaco e uma gestante que apresenta problemas respiratórios causados pela inalação de fumaça.
Trabalhadores do complexo filmaram o momento em que uma grande explosão de luz acontece seguida de um grande estrondo. O momento foi também captado por câmeras de segurança próximas ao local e é possível ouvir a onda de choque. Quem passava de carro também registrou o momento.
Além da grande coluna de fumaça cinza e laranja, é possível ver nas filmagens um poeira brilhante caindo sobre o local.
Segundo a prefeitura do município, equipes de Bombeiros, Defesa Civil, Forças de Segurança e Profissionais de Saúde estavam "trabalhando diante da explosão ocorrida no Polo Industrial de Spegazzini".
