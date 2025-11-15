Ao menos cinco empresas foram atingidas pelas chamas; uma delas foi completamente reduzida a cinzas - Ministério da Segurança da Argentina

Publicado 15/11/2025 19:57

Uma explosão em um complexo industrial na cidade de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, na noite da sexta-feira, 14, deixou pelo menos 24 pessoas feridas.

Vídeos da tragédia mostram trabalhadores correndo do local que aconteceu a explosão, onde funcionava uma fábrica de tintas e agrotóxicos. Antes mesmo da explosão acontecer, um incêndio já tomava conta de uma parte do complexo industrial.