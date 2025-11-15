Papa Leão XIV devolve 62 objetos indígenas ao CanadáAFP
Papa Leão XIV devolve 62 objetos indígenas ao Canadá
Artigos estavam preservados nas coleções etnológicas dos Museus Vaticanos
Detonação 'acidental' de explosivos deixa nove mortos e 31 feridos na Índia
Entre as vítimas estão policiais, técnicos forenses e outros funcionários públicos
Trump rompe com aliada após críticas sobre caso Epstein: 'Maluca'
Relação do presidente dos EUA e Marjorie azedou nos últimos meses
Procuradora-geral dos EUA inicia investigação sobre laços de Epstein com opositores de Trump
Republicanos divulgaram quase 23 mil páginas de documentos sobre o empresário
Estudante brasileiro de 9 anos tem dois dedos decepados em escola de Portugal
Caso foi divulgado nas redes sociais pela mãe da criança
Após Shein, governo da França denuncia outras seis plataformas na Justiça
Na semana passada, o governo anunciou que havia constatado a venda de produtos ilícitos em outras plataformas além da empresa chinesa e prometeu que seriam abertos 'novos processos' contra elas
