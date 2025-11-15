Vítimas foram sepultadasAFP
Detonação 'acidental' de explosivos deixa nove mortos e 31 feridos na Índia
Entre as vítimas estão policiais, técnicos forenses e outros funcionários públicos
Papa recebe estrelas do cinema no Vaticano e ganha camisa de basquete de Spike Lee
Pontífice descreveu a sétima arte como um 'laboratório de esperança'
Vídeo! Explosão em complexo industrial na Argentina deixa ao menos 24 feridos
Cerca de 20 equipes de bombeiros foram acionadas para conter as chamas
Ministério da Saúde de Gaza afirma que Israel devolveu corpos de 15 palestinos
Medida faz parte do acordo de cessar-fogo
Papa Leão XIV devolve 62 objetos indígenas ao Canadá
Artigos estavam preservados nas coleções etnológicas dos Museus Vaticanos
Trump rompe com aliada após críticas sobre caso Epstein: 'Maluca'
Relação do presidente dos EUA e Marjorie azedou nos últimos meses
