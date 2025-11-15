Medida faz parte do acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados UnidosBashar Taleb/AFP
Ministério da Saúde de Gaza afirma que Israel devolveu corpos de 15 palestinos
Medida faz parte do acordo de cessar-fogo
Papa Leão XIV devolve 62 objetos indígenas ao Canadá
Artigos estavam preservados nas coleções etnológicas dos Museus Vaticanos
Detonação 'acidental' de explosivos deixa nove mortos e 31 feridos na Índia
Entre as vítimas estão policiais, técnicos forenses e outros funcionários públicos
Trump rompe com aliada após críticas sobre caso Epstein: 'Maluca'
Relação do presidente dos EUA e Marjorie azedou nos últimos meses
Procuradora-geral dos EUA inicia investigação sobre laços de Epstein com opositores de Trump
Republicanos divulgaram quase 23 mil páginas de documentos sobre o empresário
Estudante brasileiro de 9 anos tem dois dedos decepados em escola de Portugal
Caso foi divulgado nas redes sociais pela mãe da criança
