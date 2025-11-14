Após Shein, governo da França denuncia outras seis plataformas na JustiçaJULIE SEBADELHA / VARIOUS SOURCES / AFP
Após Shein, governo da França denuncia outras seis plataformas na Justiça
Na semana passada, o governo anunciou que havia constatado a venda de produtos ilícitos em outras plataformas além da empresa chinesa e prometeu que seriam abertos 'novos processos' contra elas
Bombardeios russos contra prédios residenciais deixam seis mortos em Kiev
Ataque foi um dos mais intensos desde que a Rússia iniciou uma ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em 2022,
Rússia diz que não planeja atacar países da Otan ainda que siga reforçando defesa
Apesar disso, destacou que o país seguirá adotando medidas defensivas
Homem é condenado à prisão no Reino Unido por roubar obra de Banksy
'Garota com balão' é avaliada em R$ 1,87 milhão
Com câncer, Rei Charles III completa 77 anos trabalhando
Monarca tem dia intenso, segundo a agenda do soberano
