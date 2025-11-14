Obra foi roubada de uma galeria londrina em 2024Divulgação
Homem é condenado à prisão no Reino Unido por roubar obra de Banksy
'Garota com balão' é avaliada em R$ 1,87 milhão
Um homem de 49 anos foi condenado a 13 meses de prisão por roubar a obra "Garota com balão" do artista britânico Banksy em 2024, anunciou a polícia de Londres nesta sexta-feira (14).
Larry Fraser se declarou culpado na quarta-feira do roubo dessa obra, que representa uma Garota de vestido estendendo a mão em direção a um balão vermelho em forma de coração.
A obra, estimada em 270 mil libras (1,87 milhão de reais), foi roubada de uma galeria londrina em 2024. Com o rosto coberto e usando luvas, o culpado entrou na galeria forçando as portas com um martelo, detalhou a polícia em um comunicado.
Os investigadores puderam detê-lo menos de 48 horas após os fatos graças às imagens das câmeras de vigilância que o mostravam carregando a obra em uma caminhonete, a poucos passos da galeria.
A obra foi encontrada intacta dois dias depois da detenção de Fraser.
O grafite original apareceu pela primeira vez em 2002 na ponte de Waterloo, no sul de Londres, e continua sendo um dos mais conhecidos do misterioso artista originário de Bristol.
Em 2018, o artista causou furor quando uma cópia de "Garota com balão" se autodestruiu parcialmente ainda na casa de leilões.
