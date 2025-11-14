Homem foi internado no hospital G. Gennimatas, em Atenas, GréciaReprodução / Google Street View
Homem é internado depois de engolir hambúrguer sem mastigar
Jovem de 22 anos está em estado crítico
Tuberculose mata mais de 1,2 milhão de pessoas por ano, mostra OMS
Doença se espalha principalmente em ambientes com aglomeração
Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com detentos na cadeia
Juiz concedeu liberdade provisória, mas a sentença deve ser definida em janeiro
Astronautas chineses retornam à Terra após missão de mais de seis meses
Viagem de volta havia sido adiada depois da detecção de possível impacto de pequenos detritos espaciais
Vídeo: Robô humanoide russo 'cai de cara' no chão em lançamento
Fantoche se desequilibrou ao tentar acenar para o público
Primeira-ministra japonesa afirma que dorme apenas de duas a quatro horas por noite
Sanae Takaichi prega o trabalho intenso e chegou a marcar uma reunião com sua equipe às 3h
