Homem foi internado no hospital G. Gennimatas, em Atenas, Grécia - Reprodução / Google Street View

Publicado 14/11/2025 10:39 | Atualizado 14/11/2025 10:45

Um homem de 22 anos foi internado em um hospital em Atenas, Grécia, nesta quinta-feira (13) após engolir um hambúrguer inteiro sem mastigar em uma "brincadeira", enquanto fazia uma refeição com amigos. Ele está em um ventilador mecânico e seu estado de saúde é crítico.

A informação é do jornal "Daily Mail". Segundo um amigo que presenciou o caso, o jovem, não identificado, teve um "ataque de pânico" depois do desafio. "Ele se levantou e correu um pouco mais distante; pensamos que ele fosse cuspir e não queria fazer sujeira perto dos outros", disse.

As pessoas no local perceberam que algo estava errado quando o homem começou a bater as costas contra uma coluna, "provavelmente tentando cuspir" o hambúrguer. O rapaz ficou dois minutos inteiros sem respirar. Então, ele foi levado ao hospital G. Gennimatas.

O presidente da Federação Pan-Helênica dos Trabalhadores de Hospitais Públicos (POEDHN), Michalis Giannakos, disse que seus órgãos foram comprometidos pela falta de oxigênio e ele "só pode ser salvo por um milagre".

"Está em condição muito crítica. Mesmo que ele tenha recebido primeiros socorros, é necessária a intervenção de um médico, porque quando o cérebro fica sem oxigênio, danos irreparáveis acontecem", disse.

A porta-voz da polícia, Konstantina Dimoglidou, explicou que as autoridades vão buscar imagens do restaurante para determinar se alguém o incentivou a tentar comer o hambúrguer de uma vez.