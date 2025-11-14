O primeiro robô humanoide russo movido por inteligência artificial tropeçou no palco durante sua estreia em Moscou, na última terça-feira (11), e caiu de "cara" no chão.
Ao som do tema do filme "Rocky, um Lutador", Aidol, como foi batizado, entrou no palco e tentou levantar o braço direito e acenar para o público, mas pareceu perder o equilíbrio e tombou na frente da plateia. Dois assistentes humanos correram para ajudá-lo a se levantar.
Veja o vídeo:
Robô humanoide russo 'cai de cara' no chão em lançamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.