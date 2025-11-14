Primeiro robô humanoide russo movido por inteligência artificial tropeçou no palcoReprodução/ redes sociais

O primeiro robô humanoide russo movido por inteligência artificial tropeçou no palco durante sua estreia em Moscou, na última terça-feira (11), e caiu de "cara" no chão.
Ao som do tema do filme "Rocky, um Lutador", Aidol, como foi batizado, entrou no palco e tentou levantar o braço direito e acenar para o público, mas pareceu perder o equilíbrio e tombou na frente da plateia. Dois assistentes humanos correram para ajudá-lo a se levantar.
Veja o vídeo:
A mídia russa citou Vladimir Vitukhin, diretor executivo da empresa de tecnologia que desenvolveu o robô, dizendo que esperava que "esse erro se transformasse em aprendizado".

Vitukhin também afirmou que a nacionalização dos componentes já havia atingido 77% de fabricação russa, com a meta de chegar a 93%.

Os desenvolvedores afirmam que o Aidol capaz de realizar três funções humanas básicas: mover-se sobre os pés, manipular objetos e se comunicar com pessoas.
 