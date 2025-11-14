Isabelle Dale tem 23 anosReprodução / Facebook
Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com detentos na cadeia
Juiz concedeu liberdade provisória, mas a sentença deve ser definida em janeiro
Astronautas chineses retornam à Terra após missão de mais de seis meses
Viagem de volta havia sido adiada depois da detecção de possível impacto de pequenos detritos espaciais
Vídeo: Robô humanoide russo 'cai de cara' no chão em lançamento
Fantoche se desequilibrou ao tentar acenar para o público
Primeira-ministra japonesa afirma que dorme apenas de duas a quatro horas por noite
Sanae Takaichi prega o trabalho intenso e chegou a marcar uma reunião com sua equipe às 3h
Vídeo: Prefeito de Londres causa polêmica ao experimentar quitutes brasileiros no Rio
Durante a cúpula do C40, Sadiq Khan provou clássicos do país, elogiou doces e salgados, mas rejeitou o refrigerante de baixa caloria
BBC pede desculpas a Trump por edição de discurso, mas diz que não houve difamação
Emissora afirmou que não tem planos de retransmitir documentário sobre o presidente dos EUA
