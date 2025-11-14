Isabelle Dale tem 23 anos - Reprodução / Facebook

Publicado 14/11/2025 09:11

A agente penitenciária Isabelle Dale, de 23 anos, foi considerada culpada nesta quinta-feira (13) por ter relações sexuais com dois detentos no presídio de Coldingley, em Surrey, Inglaterra. O juiz Chris Hehir afirmou que a jovem cometeu erros "muito graves" e concedeu liberdade provisória, enquanto a sentença deve ser definida em janeiro.

Segundo o Tribunal da Coroa de Southwark, ela transou com o preso Shahid Sharif, 33. Câmeras de segurança flagraram eles saindo da sala de adoração religiosa da cadeia. Ela tinha a nunca tatuada com o apelido dele, "Sneaks", e pendurou um quadro com uma foto dos dois acima de sua cama, conforme o jornal "The Telegraph".

O promotor Kieran Brand deu detalhes do caso. "Em 19 de julho de 2022, a Srta. Dale e o Sr. Sharif foram vistos entrando juntos na sala multirreligiosa localizada em um dos pavilhões da prisão. Eles permaneceram lá por quatro minutos enquanto dois detentos pareciam atuar como olheiros", disse.

De acordo com Brand, em seguida, ambos caminharam de volta ao pavilhão, "com a Srta. Dale parecendo reajustar a área do cinto no lado direito do quadril". "A sala religiosa não possui cobertura de câmeras de segurança. A acusação afirma que é claro que eles entraram ali para algum tipo de atividade sexual."

Além de Sharif, Isabelle também tinha relações com Connor Money, 28, que cumpria pena de nove anos por matar seu melhor amigo em um acidente de carro.

A acusada, que entrou no sistema penitenciário em 2021, disse ao tribunal que "nunca se encaixou entre os colegas", que zombavam de suas tatuagens. Então, ela recebeu acolhimento dos presos.

Dale foi presa em 1º de novembro de 2022, em sua última visita a Sharif. Segundo as investigações, Isabelle também enviava mensagens a pelo menos outros dois detentos por celulares.