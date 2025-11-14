Ônibus atingiu um grupo que esperava em um ponto no centro de EstocolmoAFP
Ônibus atropela e mata várias pessoas em Estocolmo
Motorista do veículo foi detido
Trump afirma que democratas promovem uma 'farsa' no caso Epstein
Republicano quer investigação federal sobre possíveis vínculos entre o criminoso sexual e Bill Clinton
Homem é internado depois de engolir hambúrguer sem mastigar
Jovem de 22 anos está em estado crítico
Tuberculose mata mais de 1,2 milhão de pessoas por ano, mostra OMS
Doença se espalha principalmente em ambientes com aglomeração
Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com detentos na cadeia
Juiz concedeu liberdade provisória, mas a sentença deve ser definida em janeiro
Astronautas chineses retornam à Terra após missão de mais de seis meses
Viagem de volta havia sido adiada depois da detecção de possível impacto de pequenos detritos espaciais
