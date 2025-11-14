Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP
"Os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder cada vez menor, para promover novamente a farsa sobre Epstein", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.
Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou.
Em outra mensagem de abril de 2011, Epstein disse a Maxwell: “Quero que você perceba que o cachorro que ainda não latiu é Trump”.
Nessa mensagem, ele acrescentou, aludindo a uma vítima não identificada: "Passou horas na minha casa com ele, nunca foi classificado".
A Casa Branca respondeu às revelações. “Os democratas vazaram seletivamente e-mails para a mídia liberal para criar uma narrativa presidente falsa e difamar o Trump”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado.
O republicano também citou o ex-secretário do Tesouro Larry Summers, o investidor e empresário Reid Hoffman, o banco JP Morgan Chase e "muitas outras pessoas e instituições".
