Bessent relacionou o aumento nos preços da carne a imigrantes que estariam cruzando a fronteira trazendo gado doente Saul Loeb/AFP

Publicado 16/11/2025 21:33

São Paulo - Em meio à alta dos preços da carne nos EUA após a imposição de tarifas a países exportadores, entre eles o Brasil, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, culpou imigrantes latino-americanos pela situação. Em uma entrevista ao Sunday Morning Futures, na Fox News. ele foi questionado pela apresentadora Maria Bartiromo sobre um comentário do CEO da Omaha Steaks de que, em breve, norte-americanos vão pagar US$ 10 pela libra (o que equivalente a cerca de 450 gramas) de carne moída.

Em sua resposta, Bessent relacionou o aumento nos preços da carne a imigrantes que estariam cruzando a fronteira dos EUA trazendo consigo gado doente.

"Parte do problema é que tivemos de fechar a fronteira para a carne bovina mexicana por causa dessa doença chamada screwworm (mosca-da-bicheira)", disse o secretário.