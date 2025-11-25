De acordo com o Vaticano, a fecundidade não deve ser o objetivo do ato sexualAFP
Papa Leão XIV publica documento em defesa da monogamia
Vaticano reafirma exclusividade do matrimônio e critica práticas poligâmicas e poliamorosas
Países da UE devem reconhecer casamento homoafetivo celebrado em outro Estado-membro
Tribunal havia sido consultado por dois poloneses casados na Alemanha, cuja certidão de casamento não foi validada em seu país de origem
Aumenta número de brasileiras que sofrem violência no exterior
Pesquisa foi realizada pelo Ministério das Relações Exteriores em cooperação com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV)
Macron afirma que 'claramente não há vontade' da Rússia para um cessar-fogo
Presidente diz que Moscou não demonstra disposição para negociar e defende manutenção da pressão internacional sobre governo russo
Ucrânia e Rússia trocam ataques enquanto negociadores se apressam por acordo
Moradores de vários edifícios residenciais foram retirados de seus apartamentos em chamas
Rapper D4vd manteve cadáver da ex congelado por meses, diz site
Corpo foi encontrado no porta-malas do carro do cantor
