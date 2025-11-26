Incêndio atinge prédio residencial em Hong Kong e deixa moradores presos - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Incêndio atinge prédio residencial em Hong Kong e deixa moradores presosReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 26/11/2025 07:44 | Atualizado 26/11/2025 22:54

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quarta-feira (26), um prédio residencial no distrito de Tai Po, em Hong Kong. Ao menos 40 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Várias pessoas estão presas sob escombros dentro do arranha céu. Uma vítima é um bombeiro que atuava no combate ao fogo.



O fogo se alastrou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio, gerando nuvens de fumaça cinza espessa, reduzindo a visibilidade e elevando o risco de inalação no interior do prédio, segundo os bombeiros. Vídeos mostram o fogo intenso no local.

Veja o vídeo:

O incêndio teve às 14h51 no horário local (por volta das 3h em Brasília), quando moradores alertaram para o início das chamas em um dos blocos do complexo, composto por oito torres e quase 2 mil unidades residenciais. O incidente foi classificado como "de alta gravidade", segundo informações do Departamento de Serviços de Bombeiros.

A polícia informou ter recebido diversos relatos de moradores que ficaram dentro dos imóveis, incluindo um homem e uma mulher encontrados inconscientes e com queimaduras. Três homens suspeitos de homicídio culposo no incêndio foram detidos.

O Departamento de Bombeiros atendeu um total de 28 vítimas, nove das quais foram declaradas mortas no local do acidente. Outras seis foram levadas ao hospital em estado grave, e quatro delas faleceram posteriormente", declarou Chou Wing-yin, do serviço de bombeiros, em uma coletiva de imprensa.

O presidente chinês, Xi Jinping, expressou suas condolências às famílias das vítimas, reportaram meios de comunicação estatais.



Jinping "expressou suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados pela catástrofe, e pediu que se faça tudo o possível para extinguir o incêndio e minimizar as vítimas e as perdas", informou a emissora estatal CCTV.



O jornal South China Morning Post noticiou que a polícia tinha começado a evacuar dois prédios em outro complexo residencial próximo.



As autoridades habilitaram uma linha de telefone de emergência e abriram dois abrigos temporários em centros comunitários para os moradores evacuados. Também foram fechados trechos de uma rodovia próxima devido aos trabalhos de extinção do incêndio.

Tai Po é uma área suburbana na parte norte de Hong Kong, nos Novos Territórios e perto da fronteira com a cidade de Shenzhen, na China continental.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo