Autoridades divulgaram foto do homem disfarçado e da sua mãeReprodução / Facebook
Homem é preso por se vestir como a própria mãe morta para sacar aposentadoria
Durante as investigações, autoridades encontraram corpo da mulher mumificado na casa do filho
Leão XIV visita Turquia e Líbano em sua primeira viagem ao exterior
Pontífice deve enfatizar o diálogo inter-religioso e os apelos à paz
Polícia francesa prende mais quatro pelo roubo de joias no Museu do Louvre
Peças preciosas ainda não foram encontradas
Vídeo: Incêndio atinge prédio residencial e deixa quatro mortos em Hong Kong
Várias pessoas estão presas sob escombros dentro do arranha céu
Mulher é condenada a prisão perpétua por matar filhos com overdose de medicamentos e esconder corpos
Restos mortais só foram encontrados quatro anos após o assassinato
Países da UE devem reconhecer casamento homoafetivo celebrado em outro Estado-membro
Tribunal havia sido consultado por dois poloneses casados na Alemanha, cuja certidão de casamento não foi validada em seu país de origem
