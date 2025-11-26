Autoridades divulgaram foto do homem disfarçado e da sua mãe - Reprodução / Facebook

Publicado 26/11/2025 10:40

Um homem de 57 anos foi a um cartório usando roupas femininas e uma peruca se passando por sua mãe, Graziella Dall’Oglio, para tentar renovar a identidade dela e ganhar valores da aposentadoria da mulher em Borgo Virgilio, norte da Itália. Depois, as autoridades descobriram que a idosa morreu há cerca de três anos e seu cadáver era mantido no porão de casa, para que ele continuasse recebendo a pensão.

De acordo com o jornal "Corriere della Sierra", os funcionários do estabelecimento perceberam na hora que o homem, não identificado, estava disfarçado, e recomendaram que ele voltasse ao local com uma vestimenta mais adequada. Quando voltou ao cartório, policiais o aguardavam e começaram as investigações.

Durante as buscas, os agentes descobriram a morte de Graziella. O filho havia escondido o corpo para continuar recebendo dinheiro em nome dela. Informações preliminares indicam que a mulher teria morrido em 2022, por causas naturais.

Os restos mortais da idosa, já mumificados, foram levados ao necrotério do hospital de Mântua para exames. As autoridades investigam o homem por ocultação de cadáver e fraude contra o INPS, o instituto de previdência italiano. O caso aconteceu no último dia 10 de novembro.

O prefeito de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, comentou sobre o caso à imprensa local e destacou que a família não passava por problemas financeiros. "Além da pensão, encontramos propriedades em nome dos dois: três casas, alguns terrenos. É uma história muito, muito triste."