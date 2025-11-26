Roubo aconteceu no Museu do Louvre, na França - AFP

Publicado 26/11/2025 08:08 | Atualizado 26/11/2025 08:09

O Ministério Público de Paris anunciou nesta terça-feira, 25, mais quatro prisões relacionadas ao impressionante roubo ao Museu do Louvre há mais de um mês, cometido por uma quadrilha que levou US$ 102 milhões em joias (aproximadamente R$ 550 milhões). Até o momento, oito pessoas foram presas.

Os dois homens e as duas mulheres detidas são da região de Paris e têm entre 31 e 40 anos, afirmou a procuradora Laure Beccuau, cujo gabinete está conduzindo a investigação.

Em sua declaração, ela não especificou qual o papel que eles supostamente desempenharam no roubo de 19 de outubro.

No entanto, segundo o jornal Le Parisien, entre os detidos está o quarto homem que participou da invasão ao museu que ganhou as manchetes em todo o mundo. Os outros três foram presos em outubro.

As peças roubadas ainda não foram recuperadas. Inclui um colar de diamantes e esmeraldas que Napoleão deu à imperatriz Maria Luísa, joias ligadas às rainhas Maria Amélia e Hortênsia do século XIX e a tiara de pérolas e diamantes da imperatriz Eugênia.

A operação policial já prendeu outros suspeitos de integrarem o grupo formado pelos autores do ousado roubo.

Os magistrados responsáveis pela instrução apresentaram acusações preliminares contra os três homens, presos em outubro, e uma mulher, que também foi detida no mês passado.

O roubo reacendeu críticas sobre o estado do museu mais visitado do mundo. O Tribunal de Contas considerou que se privilegiaram as "operações visíveis e atrativas" em detrimento da segurança.

Diante de um estado de deterioração alarmante, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou no início do ano um projeto "colossal" para modernizá-lo, com um novo acesso, uma sala dedicada à Mona Lisa e entradas mais caras para os não europeus.