Outdoors no Líbano anunciam a chegada do Papa Leão XIV no LíbanoAFP
A viagem de seis dias (27 de novembro a 2 de dezembro) representa o primeiro teste internacional para o bispo de Roma, seis meses após ter sido eleito para liderar a Igreja Católica. O estilo discreto do pontífice americano-peruano contrasta com o de seu carismático antecessor, o argentino Francisco.
Durante sua primeira viagem fora da Itália, o pontífice deve enfatizar o diálogo inter-religioso e os apelos à paz, perto de um Oriente Médio marcado por conflitos e cada vez mais ignorado pelos cristãos.
Robert Francis Prevost estará na Turquia para celebrar os 1.700 anos do Concílio de Niceia, onde foi redigido o Credo, fundamento da fé cristã. Uma comemoração rica em símbolos, que pretende recordar que a unidade dos cristãos ainda é possível.
A visita de Leão XIV à Turquia, país de maioria sunita onde os cristãos representam apenas 0,1% da população, de 86 milhões de habitantes, não causou grande alvoroço. Por sua vez, no multiconfessional Líbano a visita é aguardada com fervor.
O país, que durante muito tempo foi considerado um modelo de convivência, enfrenta desde 2019 uma crise devastadora que afeta todos os estratos da população: uma moeda extremamente desvalorizada, empobrecimento generalizado, deficiências nos serviços públicos, a explosão do porto de Beirute em 2020 e a guerra com Israel.
"Os libaneses estão cansados", disse à AFP Vincent Gelot, diretor do escritório para Líbano e Síria da Obra do Oriente, uma associação católica que ajuda os cristãos do Oriente. "Eles esperam uma palavra de verdade dirigida às elites libanesas e ações fortes e concretas", acrescentou.
Uma paz que está muito distante: apesar do cessar-fogo assinado com o movimento islamista libanês Hezbollah, Israel continua bombardeando o país.
Em meio a um "ciclo infernal de guerras e sofrimento, esperanças frustradas e incertezas sobre o futuro", os libaneses "sabem muito bem que (a visita) não resolverá todos os seus problemas", admite Vincent Gelot.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.