Ataque no entorno da Casa Branca terminou com dois feridosDrew Angerer / AFP
Trump denuncia 'ato de terror' após ataque contra guardas no entorno da Casa Branca
Autor dos disparos está ferido, assim como os dois militares que foram vítima
Turista brasileira será indenizada em R$ 435 milhões após acidente no metrô de NY
Mulher ficou internada por 24 dias e passou por cirurgias e enxertos de pele
Militares da Guiné-Bissau anunciam tomada do poder e suspensão do processo eleitoral
Presidente disse à imprensa francesa que foi deposto e preso
Tiroteio no entorno da Casa Branca deixa dois soldados da Guarda Nacional em estado grave
Atirador também está no hospital em estado crítico
Louvre: Relatório de 2018 alertou para risco de acesso à varanda por onde ladrões entraram
Auditoria detalhava vulnerabilidade no local, explorado pelos criminosos
'Se tivermos que fazer do jeito mais difícil, tudo bem', diz Trump sobre Maduro
Presidente norte-americano também afirmou que está ‘tudo bem’ se os EUA conseguirem 'salvar vidas'
