Papa Francisco desembarcou na Turquia nesta quinta-feira (27)Andreas Solaro / AFP

Publicado 27/11/2025 07:48

O avião do papa Leão XIV pousou nesta quinta-feira (27) na Turquia para uma visita de quatro dias, a primeira viagem ao exterior de seu pontificado, que incluirá uma segunda etapa no Líbano.



O pontífice chegou à capital Ancara às 12h20 (6h20 de Brasília), onde deve se reunir com o presidente Recep Tayyip Erdogan e discursar para o corpo diplomático antes de voar para Istambul à tarde.

Leão XIV deve enfatizar o diálogo inter-religioso e os apelos à paz, perto de um Oriente Médio marcado por conflitos e cada vez mais ignorado pelos cristãos.

O papa estará na Turquia para celebrar os 1.700 anos do Concílio de Niceia, onde foi redigido o Credo, fundamento da fé cristã. Uma comemoração rica em símbolos, que pretende recordar que a unidade dos cristãos ainda é possível.



A visita à Turquia, país de maioria sunita onde os cristãos representam apenas 0,1% da população, de 86 milhões de habitantes, não causou grande alvoroço.

No Líbano, por outro lado, onde o religioso também é aguardado com fervor. Diversas placas no país indicavam a ida de Leão XIV para o país. A viagem terá seis dias no total, entre 27 de novembro a 2 de dezembro.

Com informações da AFP.