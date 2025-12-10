Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes em julho deste ano AFP
Departamento do Tesouro dos EUA se pronuncia sobre aplicação da Lei Magnistky a Moraes
Posicionamento do órgão do governo norte-americano veio por meio de uma resposta ao questionamento de um congressista
Zelensky confirma que Ucrânia terá reunião com autoridades dos EUA para discutir plano de paz nesta quarta
Líder ucraniano disse que a semana 'pode trazer novidades' importantes para a interrupção da guerra
Ladrões do Louvre poderiam ter sido detidos se detectados 30 segundos antes, aponta investigação
Câmera externa 'havia filmado claramente a chegada' dos criminosos, mas ninguém assistia as imagens ao vivo
Nobel: María Corina Machado defende luta pela liberdade e democracia em discurso lido por filha
Em Oslo, Ana Corina Sosa Machado denunciou repressão, torturas e perseguição ao ler mensagem da líder opositora
Desabamento de prédios deixa ao menos 22 mortos no Marrocos
Dois edifícios residenciais ruíram durante a noite em Fez, terceira maior cidade do país
María Corina Machado não participará da cerimônia do Prêmio Nobel da Paz, afirma instituto
Filha da líder da oposição venezuelana receberá o prêmio no lugar da ativista, em Oslo, Noruega
