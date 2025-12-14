Mexicana Fatima Bosch, Miss Universo 2025 - AFP

Publicado 14/12/2025 06:05 | Atualizado 14/12/2025 16:23

A mexicana Fatima Bosch, Miss Universo 2025, interrompeu uma entrevista transmitida ao vivo nesta semana após demonstrar incômodo com perguntas feitas pelos apresentadores do programa. A participação foi encerrada antes do previsto, chamando a atenção do público e gerando repercussão nas redes sociais.

Durante a conversa, a vencedora do concurso passou a ser questionada sobre temas pessoais e situações alheias às atividades institucionais ligadas ao título. As perguntas, consideradas constrangedoras por parte dos telespectadores, provocaram visível desconforto na entrevistada, que respondeu de forma breve e evitou aprofundar os assuntos.

Pouco depois, Fatima Bosch optou por encerrar sua participação e deixou o estúdio, enquanto os apresentadores seguiram a atração comentando o ocorrido. A emissora não interrompeu a transmissão e não houve esclarecimentos imediatos durante o programa.

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde usuários debateram os limites entre interesse público e exposição excessiva de figuras públicas. Parte do público criticou a abordagem da entrevista, enquanto outros defenderam a liberdade editorial dos programas de entretenimento.

Até o momento, nem a Miss Universo 2025 nem a produção da atração se manifestaram oficialmente sobre o episódio. O caso reacendeu discussões sobre o tratamento dado a vencedoras de concursos de beleza em espaços midiáticos e sobre o tipo de questionamento feito a personalidades recém-expostas à atenção internacional.