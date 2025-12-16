Donald TrumpJim Watson/AFP
Trump ordena bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela
Segundo presidente americano, o regime de Maduro está usando petróleo de campos roubados para se financiar
Filho de Rob Reiner será acusado de homicídio qualificado por morte dos pais
Após a tragédia envolvendo a família Reiner, Nick foi detido e não resistiu à prisão
Trump impõe proibição de viagem a mais sete países e palestinos
Medida de Trump ocorre poucos dias depois de dois soldados americanos e um civil morrerem na Síria
OMS emite alerta sobre falsificação de medicamento usado no tratamento do câncer de mama
Segundo o comunicado, os produtos adulterados foram oferecidos aos consumidores por meio de plataformas on-line
Novo presidente do Chile chama Maduro de 'narcoditador'
Kast venceu as eleições com promessa de deportar os quase 340 mil migrantes irregulares que vivem no país, a maioria venezuelanos
Sheinbaum critica declaração de Trump sobre o fentanil como 'arma de destruição em massa'
Presidente do México pede ao republicano que debate foque nos fatores que levam ao uso da droga, e não apenas em sua rotulagem como ameaça letal
