Voo de Málaga para Londres atrasou quase 12 horas - Divulgação

Publicado 20/12/2025 10:47

Passageiros de um voo que sairia na sexta-feira, 19, de Málaga, na Espanha, para Londres, no Reino Unido, acusam uma família britânica de tentar embarcar no avião com uma mulher de 89 anos que já estava morta. A companhia aérea nega e diz que ela embarcou com vida e morreu antes da decolagem.

De acordo com o jornal britânico The Sun, cinco familiares da idosa a transportavam em uma cadeira de rodas e já estavam dentro do avião, que chegou a taxiar na pista para decolar, quando os comissários de bordo perceberam que a mulher estava morta. O voo, que estava previsto para 11h15, atrasou quase 12 horas.

Nas redes sociais, passageiros relataram que um funcionário da companhia aérea EasyJet chegou a questionar o estado de saúde da mulher no momento do embarque. A família teria respondido que ela estava apenas cansada.

Em uma publicação no TikTok, uma mulher chamada Petra Boddington criticou os procedimentos da empresa. "EasyJet! O que os seus funcionários estavam pensando? Eles perguntaram à família cinco vezes se essa mulher estava bem... Ela claramente não estava! A olho nu, ela parecia que já estava morta, colocada inconsciente em uma cadeira de rodas. Então, por que permitir que ela entrasse no avião e atrapalhasse os planos de todo mundo?", questionou ela.

Em posicionamento enviado ao The Sun, a EasyJet afirmou que a mulher estava viva no momento do embarque, que a família tinha um certificado médico de que ela estava apta para voar e estava acompanhada de profissionais de saúde.

De acordo com a empresa, somente após o embarque a idosa precisou de assistência médica. Ela teria morrido antes da decolagem. "A saúde e o bem-estar dos nossos passageiros e tripulação são sempre a maior prioridade da EasyJet, e pedimos aos clientes que compreendam essas circunstâncias", disse a empresa.

Um porta-voz da Guarda Civil de Málaga confirmou que os agentes foram chamados ao avião por causa da idosa. "Ela foi declarada morta no avião, que estava previsto para decolar de Málaga para Londres", afirmou ele.