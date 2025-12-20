Voo de Málaga para Londres atrasou quase 12 horasDivulgação
Passageiros acusam família de embarcar idosa morta em voo na Espanha
Companhia aérea afirma que a mulher de 89 anos estava viva no embarque e morreu antes da decolagem
EUA atacam mais de 70 alvos do Estado Islâmico no centro da Síria em retaliação a atentado
Operação com mais de 100 munições de precisão ocorre após ataque em Palmira que matou três americanos
Trump diz que operação na Síria é 'represália muito séria' contra Estado Islâmico
Anúncio foi feito após um ataque que causou a morte de três americanos
Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal
Corpo da vítima foi deixado no local do crime, coberto com objetos
Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site
Nick, de 32 anos, foi detido no domingo (14) e formalmente acusado de ter esfaqueado seus pais
Marco Rubio diz que Venezuela é único país que não coopera no combate aos cartéis
Comentário acontece diante de uma escalada de tensões entre os dois países
