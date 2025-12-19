Lucinete Freitas estava desaparecida desde 5 de dezembroArquivo pessoal
Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal
Corpo da vítima foi deixado no local do crime, coberto com objetos
Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site
Nick, de 32 anos, foi detido no domingo (14) e formalmente acusado de ter esfaqueado seus pais
Marco Rubio diz que Venezuela é único país que não coopera no combate aos cartéis
Comentário acontece diante de uma escalada de tensões entre os dois países
Governo de Trump anuncia publicação de 'centenas de milhares' de documentos do caso Epstein
Para o público e as vítimas, a divulgação de todo o dossiê representa a melhor oportunidade para elucidar o escândalo
Acordo UE-Mercosul: Em protesto, agricultores despejam esterco e lixo em frente à casa de praia de Macron
Assinatura do tratado foi adiada para janeiro
ONU anuncia fim da fome em Gaza, embora situação seja 'crítica'
Após o cessar-fogo em outubro de 2025, acesso a alimentos melhorou, mas 1,6 milhão de pessoas ainda enfrentam insegurança alimentar grave
