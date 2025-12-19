Manifestantes jogaram vários sacos de esterco, pneus, repolhos e galhos - AFP

Publicado 19/12/2025 13:47

Este protesto "simbólico" é contra a "política europeia atual, pois estamos retrocedendo", afirmou Benoît Hédin, do sindicato agrícola FDSEA, que citou o Mercosul e a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) como exemplos."Estamos protestando há dois anos e nada muda (...). Os produtos são importados sem qualquer restrição regulatória e competem conosco a preços impossíveis de igualar", lamentou Marc Delaporte, outro agricultor.A Comissão Europeia chegou a um acordo comercial em dezembro de 2024 em Montevidéu com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que sua presidente, Ursula von der Leyen, pretendia assinar no sábado durante a cúpula do Mercosul no Brasil.No entanto, a pressão da França, reforçada nos últimos dias pela Itália, forçou o adiamento da aprovação necessária da UE para a assinatura. Von der Leyen anunciou que a assinatura seria adiada para janeiro.O FNSEA, principal sindicato agrícola da França, considerou este anúncio "insuficiente". "O Mercosul continua sendo um NÃO! Portanto, para dar xeque-mate no Mercosul, vamos nos manter mobilizados", escreveu em sua conta nas redes sociais na quinta-feira.Os agricultores franceses temem o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa — produtos considerados mais competitivos devido às suas normas de produção — em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul.