Greg Biffle, piloto aposentado da NascarAFP
O acidente ocorreu durante o pouso da aeronave no aeroporto regional de Statesville, ao norte da cidade de Charlotte, e provocou um incêndio de grandes proporções no local, de acordo com imagens divulgadas pelas emissoras de televisão.
A Patrulha Rodoviária do Estado da Carolina do Norte informou que o avião havia acabado de decolar, mas deu a volta para pousar antes de cair.
"Havia um total de sete [pessoas] a bordo, todas morreram", disse à AFP o xerife Darren Campbell. Entre as vítimas está Greg Biffle, piloto aposentado da Nascar, confirmou a organização.
"A família da Nascar está devastada pela perda de Greg Biffle, que foi um de nossos 75 maiores pilotos e se tornou conhecido por seu trabalho humanitário incansável após o fim da carreira. Expressamos nossas mais profundas condolências", afirmou a entidade em uma mensagem no X.
Também morreram a mulher de Biffle, Cristina Grossu Biffle, e seus dois filhos, segundo o legislador republicano da Carolina do Norte Richard Hudson, amigo da família e representante do estado no Congresso.
"Estou devastado pela perda de Greg, Cristina e seus filhos, e meu coração está com todos que os amavam", escreveu Hudson nas redes sociais. "Eles eram amigos que viviam a vida focados em ajudar os outros", acrescentou.
Segundo a imprensa local, as condições climáticas podem ter influenciado o acidente, uma vez que o tempo estava adverso no momento do voo.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) informou que está deslocando uma equipe para investigar o acidente envolvendo a aeronave Cessna Citation C550. "Espera-se que a equipe chegue ao local ainda esta noite", comunicou a agência em nota.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.