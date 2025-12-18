Presidente Vladimir Putin - AFP

Presidente Vladimir PutinAFP

Publicado 18/12/2025 11:58

A Rússia pediu nesta quinta-feira (18) ao governo de Donald Trump que não cometa um “erro fatal” na crise com a Venezuela e apelou à moderação, alertando que permanece em “contato constante” com sua aliada Caracas.

O presidente dos EUA tentou o bloqueio de petroleiros na Venezuela esta semana, em uma nova escalada entre Washington e o país sul-americano governado pelo esquerdista Nicolás Maduro.

A Venezuela afirmou na quarta-feira que suas exportações de petróleo continuam “normalmente”, apesar da medida de Trump. Maduro é próximo do Kremlin e visita Moscou regularmente.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse esperar que a Casa Branca "não permita um erro fatal e se abstenha de agravar ainda mais a situação, que ameaça todo o Hemisfério Ocidental com consequências imprevisíveis".

O ministério pediu uma “desescalada” e expressou seu apoio ao governo Maduro. O Kremlin afirmou estar em “contato constante” com seu “aliado e parceiro”, a Venezuela.

“Desde já apelamos a todos os países da região para que demonstrem contenção a fim de evitar um desenvolvimento imprevisível desta situação”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Não está claro como o bloqueio será implementado com a presença de navios de guerra americanos no Caribe.

Ao anunciar o bloqueio, Trump afirmou que a Venezuela estava “completamente cercada” por navios americanos, aumentando os temores de uma intervenção.

No passado, a Rússia ajudou a sustentar a economia venezuelana. O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio a Maduro há algumas semanas em um telefonema.