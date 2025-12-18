Presidente Vladimir PutinAFP
Rússia alerta governo dos EUA para que não cometa 'erro fatal' na Venezuela
Putin reafirmou seu apoio a Maduro há algumas semanas em telefonema
Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro
Jornais estrangeiros falaram sobre a mudança nas regras de fixação de penas e apontaram os impactos da proposta sobre a situação jurídica do ex-presidente
Congressistas democratas dos EUA publicam novas fotos ligadas a Epstein
Publicação do material busca pressionar o governo Trump, que deve divulgar até sexta-feira (19) as provas possui contra o financista
Gil Gerard, eterno 'Buck Rogers', morre aos 82 anos
Ator foi vítima de um câncer 'raro e extremamente agressivo'
Rússia alerta governo dos EUA para que não cometa 'erro fatal' na Venezuela
Putin reafirmou seu apoio a Maduro há algumas semanas em telefonema
Protesto de agricultores em Bruxelas contra acordo UE-Mercosul acaba em confronto com a polícia
Produtores rurais bloquearam ruas e lançaram batatas. Agentes responderam com gás lacrimogêneo e canhões de água
Ataque ucraniano com drones mata três pessoas na região russa de Rostov
Outras nove ficaram feridas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.