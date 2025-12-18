Agricultores atiram batatas perto do Parlamento Europeu durante um protesto - AFP

Agricultores atiram batatas perto do Parlamento Europeu durante um protestoAFP

Publicado 18/12/2025 11:06 | Atualizado 18/12/2025 11:11

Agricultores bloquearam ruas e lançaram ovos e fogos de artifício em Bruxelas, na Bélgica, nesta quarta-feira, 18, do lado de fora da cúpula de líderes da União Europeia (UE). A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e canhões de água, enquanto os manifestantes se reuniram contra o grande acordo de livre comércio com as nações sul-americanas.



O temor da categoria é que o acordo prejudique sua subsistência, além de preocupações políticas de que a medida possa impulsionar o apoio à extrema-direita. Milhares de agricultores se dirigiram para a Place Luxembourg, próxima ao Parlamento Europeu e ao local onde os líderes dos 27 países da UE discutem a alteração do pacto comercial ou o adiamento de sua assinatura.