A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu que a ONU 'impeça qualquer derramamento de sangue' na Venezuela - Alfredo Estrella / AFP

Publicado 17/12/2025 12:33

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu nesta quarta-feira (17) que a ONU assuma seu papel e "impeça qualquer derramamento de sangue" na Venezuela, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio naval a petroleiros que entram ou saem do país sul-americano.

"Não vi (as Nações Unidas). Devem assumir seu papel para impedir qualquer derramamento de sangue e sempre buscar soluções pacíficas para os conflitos", declarou a líder de esquerda durante uma coletiva de imprensa, comentando a mais recente tática de pressão de Trump contra o governo venezuelano.

Os Estados Unidos enviaram uma significativa flotilha naval para o Caribe em agosto, com o argumento de combater o tráfico de drogas.

Em uma mensagem publicada na terça-feira em sua plataforma Truth Social, Trump não apenas ordenou o bloqueio dos petroleiros, mas também alertou que a frota americana no Caribe "só continuará crescendo" até que Caracas devolva ao país "o petróleo, as terras e outros bens" que, segundo ele, foram roubados.

O republicano também justificou o bloqueio ao afirmar que "o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista internacional" por sua administração.

Sheinbaum acrescentou que, "para além das opiniões" sobre o regime venezuelano e a presidência de Nicolás Maduro, a posição do México "deve ser sempre de não à intervenção" e de rejeição à "interferência estrangeira".

"Apelamos ao diálogo e à paz, não à intervenção, em qualquer disputa internacional. Essa é a nossa posição, baseada na convicção e na Constituição", explicou a chefe de Estado.