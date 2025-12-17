Câmara Baixa do Parlamento alemão aprovou um pacote de gastos militares de 50 bilhões de eurosDivulgação/Exército

O Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão, aprovou nesta quarta-feira (17) um pacote de gastos militares de 50 bilhões de euros (R$ 320 bilhões), anunciou o governo, com o objetivo de fortalecer o exército contra uma potencial ameaça russa.
"Estamos enviando um sinal à aliança [da Otan] e aos nossos parceiros: a Alemanha está liderando o caminho", declarou o Ministério da Defesa, que listou as compras planejadas, de mísseis a veículos blindados.
"Estamos cumprindo nossas obrigações com a aliança e assumindo nossa responsabilidade pela segurança e paz na Europa", acrescentou o ministério.
Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha abandonou sua longa tradição pacifista e começou a aumentar os gastos para reformar suas forças armadas, que há muito tempo não recebiam o financiamento necessário.
Em meio a crescentes preocupações sobre se os Estados Unidos manteriam seu compromisso com a segurança europeia, o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz, decidiu isentar os gastos com defesa das rígidas regras de endividamento, acelerando assim o reforço do exército.