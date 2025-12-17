Macron está sob pressão para suspender a assinatura do acordo comercial - Manon Cruz/AFP

Publicado 17/12/2025 09:36

O presidente francês, Emmanuel Macron, indicou nesta quarta-feira (17) que a França se oporá "veementemente" à possível adoção do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pretende aprovar no sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Para que o acordo seja assinado, von der Leyen precisa primeiro da aprovação do Conselho Europeu, mas diversos países, incluindo França e Itália, acreditam ser prematuro se posicionar, já que as condições para proteger seus agricultores ainda não estão condicionais.

“Se houver uma tentativa por parte das instituições europeias de impô-lo, a França se oporá veementemente”, declarou Macron durante uma reunião de gabinete, segundo a porta-voz do governo, Maud Bregeon.

Macron está sob pressão para suspender a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em meio à crescente insatisfação e aos protestos de agricultores devido à forma como a Dermatose Nodular Contagiosa (DNC) bovina está sendo tratada.

“Emmanuel Macron deve usar toda a sua influência para impedir a implementação do Mercosul”, afirmou Laurent Wauquiez, líder parlamentar do partido Os Republicanos (direita), nesta quarta-feira. A classe política francesa se opõe unanimemente ao acordo em sua forma atual.

O líder do principal sindicato agrícola, o FNESA, Arnaud Rousseau, pediu a Macron, também nesta quarta-feira, que "vote não" caso o acordo seja colocado em votação na quinta-feira, quando se espera uma manifestação de 10 mil agricultores em Bruxelas.

Se, apesar de tudo, o tratado pelo contrato, "convocaremos uma mobilização" para "bloquear rodovias, monitorar as importações nos portos e alertar a população", anunciou.

Os agricultores franceses têm o impacto de uma entrada rica de carne, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa, produtos considerados mais competitivos devido às suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul.

Especificamente, Paris solicita uma "cláusula de segurança" em caso de perturbação do mercado, medidas "espelho" para garantir que os produtos importados cumpram as normas ambientais e sanitárias da UE e controles sanitários reforçados.