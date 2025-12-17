A direção de Harvard demitiu Cedric da universidade em maio de 2023Reprodução / Internet
Ex-gerente do necrotério de Harvard é condenado por vender pedaços de corpos
Cedric Lodge, 58 anos, se declarou culpado em maio pelo tráfico de restos mortais roubados
Atirador que matou 15 em ataque antissemita em praia na Austrália é acusado de 'terrorismo'
Naveed foi indiciado nesta quarta-feira (17) pelas acusações de homicídio
Trump ordena bloqueio total de todos os petroleiros sancionados entrando e saindo da Venezuela
Segundo presidente americano, o regime de Maduro está usando petróleo de campos roubados para se financiar
Filho de Rob Reiner será acusado de homicídio qualificado por morte dos pais
Após a tragédia envolvendo a família Reiner, Nick foi detido e não resistiu à prisão
Trump impõe proibição de viagem a mais sete países e palestinos
Medida de Trump ocorre poucos dias depois de dois soldados americanos e um civil morrerem na Síria
OMS emite alerta sobre falsificação de medicamento usado no tratamento do câncer de mama
Segundo o comunicado, os produtos adulterados foram oferecidos aos consumidores por meio de plataformas on-line
