Presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo ucraniano, Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 18/12/2025 10:48 | Atualizado 18/12/2025 10:48

Ataques ucranianos com drones mataram três pessoas nesta quinta-feira (18) na região russa de Rostov, informou o governador da região, em um momento de negociações diplomáticas para tentar encerrar o conflito.

Um ataque provocou um incêndio em um navio de carga no porto da capital regional, onde dois tripulantes morreram e três ficaram feridos, informou no Telegram o governador interino da região, Yuri Sliusar.

Um civil morreu e seis ficaram feridos na cidade de Bataisk, próxima das instalações portuárias, acrescentou. "As comissões municipais documentarão todas as consequências do ataque", afirmou o governador.

Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica as incursões noturnas com drones em território russo, visando infraestruturas energéticas das quais Moscou depende para financiar sua ofensiva.

As autoridades russas afirmam que dezenas de drones são interceptados todas as noites.