Na colisão, 67 pessoas morreramRoberto Schmidt / AFP
Governo dos EUA admite responsabilidade em colisão aérea que deixou 67 mortos
Acidente ocorreu em 29 de janeiro, quando um helicóptero militar e um avião comercial se chocaram em pleno ar nos arredores da capital norte-americana
Papa Leão XIV é considerado uma das 55 personalidades mais bem vestidas do ano pela Vogue
Publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor, mas manteve seu alfaiate e 'perpetuou o legado de belas vestes litúrgicas'
Menor acusado de 'terrorismo' por causa de roupa é condenado à prisão na Venezuela
Adolescente recebeu pena de seis anos após ser detido sem ordem judicial durante protestos contra a posse de Nicolás Maduro
Sheinbaum pede à ONU que impeça o 'derramamento de sangue' na Venezuela
Estados Unidos enviaram uma significativa flotilha naval para o Caribe em agosto, com o argumento de combater o tráfico de drogas
Deputados alemães aprovam R$ 320 bi em gastos militares para fortalecer exército contra ameaça russa
Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha aumentou os gastos para reformar as forças armadas
É prematuro assinar acordo Mercosul-UE sem garantias ao setor agrícola, diz premiê italiana
Meloni afirmou que o país sempre viu a iniciativa com interesse
